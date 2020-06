Bénin – Incendie au marché Missèbo : le gouvernement exprime la solidarité de la Nation aux sinistrés

Suite à l’incendie survenu, ce mercredi 24 juin 2020, au marché Missèbo, situé en plein cœur de Cotonou, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a dépêché une délégation pour constater l’ampleur des dégâts et exprimer la solidarité de la Nation aux sinistrés.

Au cours de cette descente, la délégation conduite par la Directrice de Cabinet de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Natacha Kpochan Razaki a eu droit à une description des circonstances dans lesquelles cet incident est survenu. Après cette brève description, la Cheffe de la délégation a déploré cet incident et invité les usagers du marché à observer les règles sécuritaires indiquées pour éviter que de pareilles situations surviennent.

« Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance au nom du gouvernement, me charge de vous dire ses compassions, ainsi que celles de la toute la Nation. Je vais lui rendre compte de ce que j’ai vu et entendu. Nos services techniques, notamment le centre de promotion sociale de Xwlacondji reviendront certainement sur le terrain», a indiqué la Dc. Et de rassurer : «Nous avons effectué cette première descente, pour vous dire que vous n’êtes pas seuls dans ces moments de difficultés. L’Etat, le pays tout entier est avec vous. Je voudrais vous inviter à relativiser et à rendre gloire à Dieu car, le pire aurait pu arriver avec ce que nous voyons là : Il n’y a aucun dégât humain ».

A cette occasion, les émissaires de Véronique Tognifodé ont sensibilisé les usagers et les sinistrés sur les bons comportements à adopter afin de prévenir de tels événements malheureux. Il faut souligner que la délégation était composée du représentant du Préfet, de la Directrice départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance du Littoral, du chef de centre de promotion sociale de Xwlacondji ainsi que des responsables de la Police Républicaine.