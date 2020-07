Bénin – Inondations : les populations face à de hauts risques d’infections sanitaires

La période des pluies au Sud Bénin est caractérisée généralement par la présence de trop plein d’eau dans les zones à fort risque d’inondation. C’est d’ailleurs le même constat qui est fait depuis quelques jours dans plusieurs localités du pays.

Des rues aux chambres, en passant par les cours d’écoles et de maisons, le constat est le même. Plusieurs villes béninoises telles Abomey-Calavi et Cotonou sont plongées sous un flot d’eau. Dans les lieux où la situation est plus préoccupante encore, puits et lieux d’aisances sont remplis et débordent de leur contenu.

En dehors du taux de malades de paludisme et d’anémies qui connait une augmentation considérable pendant cette période, d’autres risques sanitaires liés à des contaminations souvent ignorées existent. Plusieurs maladies courantes durant cette période de l’année se retrouvent au rendez-vous : choléra, troubles gastro-intestinales.

Les règles d’hygiènes ne sont plus respectées. Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l’université de Montréal, en entrevue à l’émission Gravel le matin explique : «il risque d’y avoir des diarrhées, des otites… toutes les infections qu’on peut avoir si on se baigne dans les eaux contaminées.»

En effet, des risques réels de contamination sont possibles par le contact avec l’eau potentiellement souillée par le mélange des déchets humains (urines, excréments, etc.) avec l’eau. Ces derniers peuvent contenir des micro-organismes (bactéries, virus, parasites…) pouvant occasionner des dermatites et des infections.

De plus, toutes sortes de matériaux se retrouvent dans l’eau (métaux, pesticides et engrais). L’eau ainsi polluée contamine à son tour les eaux souterraines alimentant les puits environnants. Les populations sinistrées qui s’approvisionnent au niveau de ces puits se retrouvent ainsi face à un important risque de contamination.

Par Anani Anthelme TOHOUN