Bénin-justice : en détention provisoire pour “harcèlement” au chef de l’État, Loth Houénou se dit “non coupable “

Le vendredi 26 juin 2020, les éléments de l’Office centrale de répression de la cybercriminalité (Ocrc) ont interpellé l’opposant au régime de la rupture, Loth Houénou pour harcèlement au chef de l’État. Ce dernier est placé ce lundi en détention provisoire, à la prison civile de Cotonou. Cependant, il clame son innocence.

Loth Houénou a des ennuis judiciaires et cette fois- ci, c’est avec le chef de l’État,Patrice Talon. Les raisons de son interpellation sont désormais connues. En effet, il est reproché à celui- ci des actes d’incitation à la violence et à la rébellion, par le biais des réseaux sociaux. Ses différentes vidéos relayées abondamment sur les réseaux sociaux en disent long. Loth Houénou puisque c’est de lui qu’il s’agit, est poursuivi par un autre chef d’accusation qui se résume à du harcèlement à l’endroit du Chef de l’Etat, par le truchement de ses messages, sur les réseaux sociaux. Par conséquent, il va comparaître devant les juges, le 24 juillet 2020. En attendant le verdict de son procès Loth Houénou rejette les accusations déposées à son encontre. Selon ses déclarations , il n’a, en aucun moment, dans ses faits et gestes, harcelé Patrice Talon, dans ses messages. Mieux, le détenu affirme que tous ses propos tenus sur les réseaux sociaux n’ont jamais pour but d’inciter à la violence, encore moins à la rébellion. Dans ce cadre, Loth Houénou dit appeler tout le temps dans sa posture d’opposant honnête, les béninois à balayer le système en place en 2021, mais uniquement par la voie des urnes. Pour rappel ce dernier avait été condamné pour ‘’diffamation et injures’’ à l’endroit de Sébastien Ajavon. Les regards sont tournés donc au 24 juillet pour en savoir davantage sur cette affaire.

Par Aimé AKEKE