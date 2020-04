Bénin : la CADHP ordonne la suspension des prochaines communales

Contrairement aux élections antérieures, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a innové dans le cadre du positionnement des partis en lice pour les communales sur le bulletin unique. En lieu et place des chiffres autrefois, les formations politiques ont plutôt choisi cette fois-ci des thèmes.

En dépit de la crise sanitaire qui secoue les pays du monde dont le Bénin, les élections communales et municipales sont maintenues pour le 17 mai prochain. Et conformément au calendrier électoral, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a procédé, mercredi dernier, au tirage au sort des logos des cinq partis en lice sur le bulletin unique.

Comme à l’accoutumée, les représentants des partis retenus pour la compétition s’attendaient à choisir des chiffres ou des numéros. Mais la surprise sera grande et générale. En effet, la Cena a tout simplement substitué les chiffres autrefois utilisés en de pareilles occasions aux thèmes ou du moins aux valeurs qui appellent les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) à la paix, l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) à la tolérance, le Parti du renouveau démocratique (PRD) à la fraternité, l’Union progressiste (UP) à l’égalité et le Bloc républicain (BR) à la liberté.

S’il est vrai que les choix ont été faits au hasard, ils ont tout de même tout leur sens surtout quand on sait que les élections sont parfois des moments où la paix, la quiétude ou la tolérance sont mises à rudes épreuves soit par les candidats eux-mêmes, soit par les militants. A cette occasion, les responsables ou représentants des partis présents à cette rencontre ont, chacun pour ce qui le concerne, reconnu que les thèmes choisis correspondent effectivement aux valeurs qu’ils prônent.

Une innovation qui tombe à pic

Le choix des Cauris prouve à suffisance que la Cena ne s’était pas trompée dans cette innovation qui tombe à pic. C’est connu de tous que le désormais ex-parti de l’ancien Président Boni Yayi est fragilisé par une crise qui n’a laissé personne indifférente.

Une crise qui, malheureusement, a débouché sur la démission du Président d’honneur, de la majorité des membres du Bureau exécutif national et des structures décentralisées dans plusieurs circonscriptions électorales. Les deux camps protagonistes n’ont pas réussi à colmater les brèches dans l’intérêt supérieur des militants eux-aussi divisés .

«Et comme vous le savez, cela a été un choix des Fcbe de ramener la paix dans notre pays, de faire en sorte que tout ce qui a constitué la pomme de discorde entre les acteurs politiques en 2019 puissent être corrigé», avait déclaré Paul Hounkpè à la presse a l’issue du tirage. Mais il ne doit pas perdre de vue l’urgence de ramener la paix au sein de la famille Cauris. Car, il pourrait perdre plus de plumes à l’issue des prochaines communales.

Au niveau des autres formations politiques, les problèmes ne manquent pas. Il revient donc à chacune d’elles de promouvoir ces valeurs fondamentales pour leur suivie.