Bénin : la campagne agricole 2020-2021 lancée

Le président malgache, Andry Rajoelina a officiellement lancé ce lundi 20 avril 2020 un remède traditionnel contre le Covid-19. Premier remède d’origine africaine pour traiter le coronavirus.

Le Madagascar vient d’annoncer officiellement son remède à la fois préventif et curatif, normé Covid-Organics. Face à un parterre de personnalités et de scientifiques, le président de la République malgache, Andry Rajolina s’est réjouit de l’existence d’un remède contre le coronavirus dans son pays.

«Aujourd’hui, j’annonce officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède. On peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain», a-t-il déclaré.

Le Covid-Organics est un médicament élaboré par l’Institut malgache des recherches appliquées (Imra), à base de l’artemisia, une plante dont l’efficacité a été prouvée dans les thérapies contre le paludisme, et d’autres herbes.

À Madagascar, l’Imra travaillait depuis plusieurs semaines sur un traitement contre le Covid-19. Les chercheurs se sont donc appuyés sur les résultats obtenus avec le Covid-Organics déjà utilisé pour lutter contre la malaria. Selon le président Rajoelina, les malades traités avec le Covid-Organics ont été guéris.

«Des malades en détresse respiratoire ont été tirés d’affaire et sont déjà sortis de l’hôpital» a-t-il précisé. Il ajoute que «cette tisane donne des résultats en sept jours». Le Madagascar qui a enregistré 121 cas confirmés de Covid-19 a pu guérir 44 malades avec 0 décès.

Une médicine locale soutenue

La pharmacopée traditionnelle africaine a toujours été l’issu numéro 1 de milliers d’africains. Mais, elle est pour la plupart du temps balayée de revers de la main par les dirigeants. Pour preuve, l’Apivirine, un produit à base de plantes élaboré par le chercheur, Valentin Agon, crée depuis peu, des spéculations. Aucun dirigeant ne s’est encore porté volontier pour l’utilisation du remède dans le traitement du nouveau coronavirus.

Le chef de l’État malgache, profitant de l’occasion, n’a pas manqué de fustiger la mentalité de certaines personnes qui n’ont pas confiance en leurs chercheurs et aux produits locaux. L’artemisia étant produit essentiellement à Madagascar, en Afrique et en Asie. Andry Rajoelina, confiant en ce remède, a déjà indiqué que le CovidOrganics serait prescrit sous forme de sirop à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie.

Au directeur général de l’Imra, Dr Charles Andrianjara, de marteler que le Covid-Organics sera utilisé en préventif, mais des observations cliniques ont montré une tendance à son efficacité en curatif. Rappelons que ce remède a été lancé contre l’avis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Si elle a reconnu que certains médicaments et remèdes traditionnels pouvaient «atténuer les symptômes» du coronavirus, l’Organisation a rappelé qu’il n’existait pour l’heure «aucune preuve» qu’ils peuvent «prévenir ou guérir la maladie». A ce titre, L’OMS n’a pas assisté lundi au lancement du «Covid-Organics».

Par Félicienne HOUESSOU