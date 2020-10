Bénin : la coalition citoyenne «La 3è voie» appelle à un dialogue politique inclusif

La coalition citoyenne «La 3è voie» oeuvre pour la paix. En conférence de presse ce jeudi, elle invite tous les acteurs à cultiver la paix qui est un comportement.

Hospice Afouda Akpo, secrétaire général de la coalition, souhaitant la bienvenue aux invités, a levé un coin de voile sur l’objectif de la coalition. La paix est indispensable pour tout un chacun de nous. Sans la paix, tout est bouleversé. Il a fait remarquer que la coalition n’est ni de la mouvance ni de l’opposition encore moins du centre. Elle travaille pour réunir les béninois autour d’un même idéal.

Pour le trésorier général de la coalition, Prince Amouzounvi, il faut oser la paix pour bâtir autour de Patrice Talon, Boni Yayi et Nicéphore Soglo la paix dans la période électorale. Le concept «Ado aton ma fli zin» symbolise un foyer à trois piliers qui va tenir solidement la marmite.

Les évènements ayant marqué les législatives du 19 avril 2019 sont encore dans les mémoires de tous. Pour conjurer le mauvais sort, le chef de l’État a convoqué un dialogue politique qui n’a malheureusement pas abouti à un résultat concluant. La preuve, les lois interprétatives et complétives lors des communales de 2020.

Repartir sur de nouvelles bases

La présidentielle pointant à l’horizon, il urge de prévenir l’irréparable. L’irréparable, ce sont les violences électorales pouvant déboucher sur des crises aux conséquences inimaginables. C’est pourquoi, la coalition citoyenne «La 3è voie» invite les trois chefs d’État à savoir pour relancer le débat démocratique afin de permettre une élection présidentielle inclusive, libre et transparente.

Pour ce faire, la coalition citoyenne implore les chefs d’État et notamment Patrice Talon à tout mettre en œuvre pour la tenue d’un dialogue avant la présidentielle de 2021. Ceci éviterait le chaos qui s’observe dans plusieurs pays de la sous-région. La coalition insiste que c’est le dialogue qui est le seul chemin pouvant sortir de l’impasse. C’est pourquoi il urge d’écouter toutes les voies au lieu des «griots» qui ne pensent guère à l’épanouissement du peuple.

Les anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, doivent tourner dos à leurs militants ou alliés qui ne veulent pas la paix. La coalition les exhorte à tendre la main au gouvernement actuel afin de booter hors du pays la crise qui guette les populations.

Le président de la coalition citoyenne, Bruno Ahouanmagnagahou, a précisé les tenants et aboutissants de cette campagne. Pour lui, le Bénin est sur une pente glissante. Et si rien n’est fait, la situation risque de s’envenimer. C’est pour ne pas en arriver là que la coalition insiste sur la nécessité de se donner la main dès maintenant. Car, demain, ce sera peut-être trop tard. Les exemples du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Togo et de bien d’autres pays sont cités pour édifier ceux qui ne voient pas encore la lune mais le doigt.