Bénin : l’adresse de Patrice Talon face à la propagation du Coronavirus

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon s’est adressé ce dimanche 15 mars 2029 aux Béninois face à l’épidémie du Coronavirus qui secoue le monde depuis quelques mois.

Dans son adresse, le Président de la République invite les Béninois à suivre et à mettre en application les mesures préventives recommandées par les autorités sanitaires du pays.

Selon Patrice Talon, cela y va de l’intérêt de chacun et de tous puisqu’il s’agit d’une question de responsabilité individuelle et collective. Il rassure également les uns et les autres que son gouvernement s’emploie à mettre en œuvre tout le dispositif de prévention.

«Se laver les mains régulièrement, éviter les contacts physiques au maximum, garder une distance de sécurité raisonnable, sont quelques règles à suivre par tous», a-t-il exhorté avant de souligner que chacun doit se prémunir et contribuer à protéger les autres.

«Il y va de l’intérêt général de notre nation. En suivant les mesures préventives avec rigueur, en tant que citoyen responsable, je me protège et je protège les autres contre le Coronavirus», a insisté Patrice Talon.