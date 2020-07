Bénin : l’ancien maire Sévérin Adjovi condamné à 7 ans de prison ferme

L’ancien maire de Ouidah, Sévérin Adjovi a été condamné par défaut, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à 7 ans de prison ferme pour blanchiment de capitaux.

Reconnu coupable des faits de « fraudes fiscales, de blanchiment de capitaux et d’escroquerie», Sévérin Adjovi a été condamné à sept ans de prison par la Criet. D’après le quotidien du service public, La Nation, qui a rapporté l’information, l’affaire oppose les sociétés Etisalat et Télécel Bénin ainsi que l’Etat béninois représenté par la direction générale des Impôts (Dgi) à l’ancien édile de la ville de Ouidah.

Au civil, apprend le quotidien, la cour a condamné Sévérin Adjovi à payer aux sociétés Etisalat et Télécel Bénin, toutes deux parties civiles, à titre de dommages-intérêts respectivement la somme de 500 millions FCfa et 200 millions F Cfa. Par ailleurs, il a été condamné à payer à l’Etat béninois représenté par la direction générale des Impôts (Dgi), également partie civile, la somme de 675 912 566 FCfa pour toutes causes de préjudices confondus.

Il faut souligner que le prévenu dispose d’un délai de 15 jours pour interjeter appel.