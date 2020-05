Bénin : Laurent De-Laure Faton tourne la page des communales

Candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) dans le 5ème arrondissement de la ville de Porto-Novo, Laurent Faton tourne désormais la page des élections communales et municipales de ce dimanche 17 mai 2020.

Dans son adresse au lendemain du scrutin de ce dimanche, le candidat Laurent Faton a remercié les militants et sympathisants du parti Cauris et surtout ses électeurs du 5è arrondissement de Porto-Novo. « Vous qui avez cru en moi et m’avez soutenu durant cette période électorale, je suis reconnaissant», a-t-il déclaré.

Toujours dans son message destiné à ses militants et sympathisants, le candidat souligne que les résultats n’ont pas été à la hauteur de ses espérances. Mais, à l’en croire, l’expérience fut passionnante, riche et belle. « Prenons le rendez-vous pour les fois prochaines », les a-t-il exhortés.

Il faut souligner que les résultats provisoires de ces élections seront donnés au plus tard le mercredi prochain.