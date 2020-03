Bénin : le gouvernement donne des détails sur ce qui s’est passé à l’hôtel «Sun Beach»

Le gouvernement béninois à travers sa page Facebook a donné des explications relatives aux informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état de la libération de certains passagers placés en quarantaine dans les hôtels dans la nuit du mercredi 18 mars 2020. Il s’agit notamment du cas de l’hôtel «Sun Beach».

Dans la nuit du mercredi 18 mars 2020, tous les passagers ont été conduits dans 03 des hôtels réquisitionnés sous la supervision des ministres en charge de la Santé, des Finances, de l’Intérieur, des Transports et de la Défense.

Le but était «d’évaluer individuellement, de façon approfondie et avec sérénité, le plan individuel d’auto-confinement de chacun d’eux» afin de «s’assurer que chaque passager comprenait le principe, ses exigences, les sanctions possibles en cas de violation et les mesures prévues pour en assurer un suivi strict et rigoureux».

Toutes les compagnies à destination de Cotonou n’ont pas informé les passagers à bord de leurs appareils qu’il sera procédé à une mise en quarantaine à leur arrivée à Cotonou. De ce fait, des passagers n’étaient pas préparés à une mise en quarantaine obligatoire à leur descente de l’avion.

En ce qui concerne le cas particulier de l’hôtel «Sun Beach», «sur les 73 passagers admis dans cet hôtel pour l’évaluation du plan d’auto-confinement, 24 dont les plans d’auto-confinement ont été évalués et validés ont été autorisés à rentrer».

«L’exercice d’évaluation ayant pris fin tard dans la nuit, ils ont préféré attendre la levée du jour pour leur départ. Au moment de leur sortie, le gérant a malencontreusement pris la décision de faire sortir 8 autres passagers non autorisés par le personnel de santé. Le concours des autorités compétentes a permis de les retrouver et de les accompagner dans le respect du plan d’auto-confinement ou de retour en quarantaine», précise la source officielle.

Les autorités du ministère de la santé rassurent qu’«aucun incident n’a été noté au niveau des autres hôtels et que les personnes nécessitant un plan d’isolement approprié respectent strictement la mesure sous le regard avisé du personnel médical, des forces de défense et de sécurité». Le gouvernement invite les populations au calme et au respect des mesures officielles prises.

Par Akpédjé AYOSSO