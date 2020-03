Bénin : le gouvernement en guerre contre la publicité sur les professions médicales

Les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Sévérin Quenum de la Justice et de la législation Garde des sceaux, Alain Orounla de la communication et de la poste et Cyrille Gougbédji Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement étaient face, ce lundi 30 mars 2020, aux responsables des organes de presse. L’objectif de cette rencontre est d’appeler les professionnels des médias au respect du décret n°2018-262 du 28 juin 2018 interdisant au Bénin, la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux.

Cette rencontre intervient dans un contexte un peu particulier marqué par l’apparition d’une nouvelle pandémie qui fait ravage dans plusieurs pays. Contexte au cours duquel des produits de toutes catégories sont déjà proposés aux populations pour une éventuelle lutte contre le Coronavirus. Face à l’ampleur que prend le phénomène et préoccupé par le bien-être des populations, le gouvernement a initié cette rencontre pour attirer une fois encore l’attention des organes de presse sur la nécessité de respecter le décret n°2018-262 du 28 juin 2018.

Cette sortie tient donc lieu d’un dernier avertissement avant de passer à la vitesse supérieure, celle de l’application sans faille de ce décret. En effet, l’exécutif regrette la violation par les chaînes de télévision et de radiodiffusion et certains organes de presse du décret n°2018-262 du 28 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicinales, les médicaments et autres produits médicinaux.

D’après le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, toute émission de nature à orienter les populations vers des produits dits de la pharmacopée, ou vers telle ou telle autre clinique est interdite. Cette pratique n’est pas basée sur une évidence scientifique. A l’en croire, un médecin encore moins un paramédical n’a pas le droit de faire de la publicité. Car cela est interdit par le code de déontologie médicale. A sa suite, le Garde des sceaux Me Sévérin Quenum a fait savoir qu’il s’agit d’un dernier avertissement, car nul n’est censé ignorer la loi et elle s’appliquera avec la dernière rigueur. Mieux, le gouvernement sera intransigeant sur l’application des sanctions.

Pour le ministre de la communication et de la poste Alain Orounla, le gouvernement accentue la sensibilisation puisque ces infractions se poursuivent alors que ces dispositions sont prises dans l’intérêt de tous les Béninois. Même s’il reconnait que les organes de presse ne sont pas les principaux auteurs, il souligne tout de même que ceux-ci sont les vecteurs par lesquels prospèrent ces charlatans. Aussi, a-t-il rappelé que, les émissions à caractère informatif ou publicitaire sur les médicaments ont des conséquences néfastes sur la population.

Lorsque les informations d’une part, les médicaments ou les prestations ne sont pas crédibles d’autre part, ils causent un désastre en termes de santé publique aux populations majoritairement analphabètes, ont insisté les conférenciers.