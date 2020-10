Bénin : le gouvernement lance  «Emploi Santé»

Le gouvernement a dématérialisé la recherche d’emploi pour les étudiants en fin de formation dans le domaine de la santé. La plateforme a été lancée ce jeudi dans un hôtel à Cotonou.

Plus de soucis à se faire en fin de formation. Il suffit d’aller sur https://emploisante.gouv.bj pour découvrir toutes les opportunités. Cette plateforme est un outil utile aux professionnels de la santé en fin de formation. Ils pourront désormais avoir au bout d’un clic, la panoplie d’informations sur les offres d’emploi disponibles. Le Ministère de la santé avec le concours des Ministères de la Fonction publique et de l’économie numérique a rendu possible cet outil qui crée la rencontre entre l’offre et la demande dans le domaine de la santé.

Dans son intervention, le Ministre de la santé, monsieur Benjamin Hounkpatin, a exposé l’importance et les avantages de la plateforme. En effet, cet outil assez révolutionnaire est un instrument qui vise à cerner les compétences en quête d’emploi dans le domaine de la santé. Il permet également d’évaluer ces compétences et de réaliser leur cartographie au regard des besoins qui existent et des milieux à desservir.

Avec la plateforme Emploi Santé, le diplômé en santé a l’information en temps réel et peut se positionner pour saisir les opportunités d’emploi qui s’offrent à lui.

Tour à tour, le Secrétaire général du Ministère, la Directrice des services informatiques et la Ministre de la Fonction Publique ont vanté les mérites de cet outil qui utilise le numérique pour répondre aux besoins en emploi dans le domaine de la santé. Est déjà disponible sur la plateforme, l’offre de recrutement de plusieurs sages-femmes d’État.