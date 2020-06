Bénin : Le maire Luc S. Atrokpo au cabinet du ministre José Tonato.

Ce mardi 23 juin 2020, le maire de la ville de Cotonou Luc s. Atrokpo et son deuxième adjoint Gatien Adjagboni, et Directeur des services techniques Lambert Ayitchehou se sont rendus au cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable Didier Tonato.

Préoccuper par les soucis liés aux voies urbaines et l’assainissement dans la ville de Cotonou, le maire Luc S. Atrokpo avec une équipe communale s’est dirigée dans la matinée de ce mardi 23 juin 2020 au ministère du cadre de vie et du développement durable.

Les différentes échanges qui ont meublés cet assise sont entre autre le projet de l’ Asphaltage, le grand Nokoué, Pavicc (changements climatiques), le Papc assainissement pluvial de Cotonou . Ainsi, Le Ministre Didier Tonato félicite la démarche de l’équipe , sa réactivité et surtout sa volonté de donner un souffle nouveau à la prise en main et la gestion efficiente des infrastructures que le gouvernement est entrain de réaliser pour la ville de Cotonou.

Il ajoute que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers seront particulièrement exigeants sur l’entretien des ouvrages de la part de la municipalité et promet la disponibilité du gouvernement à les aidés dans l’accomplissement de leurs tâches.