Bénin : le parlement adopte de nouvelles lois au profit des forces de défense, de sécurité et assimilés

Conformément à leur mission, les députés de la huitième législature ont adopté, ce mardi 23 juin 2020, un ensemble de projets de lois pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des Forces de Défense, de Sécurité et assimilés.

Il s’agit au total de six (06) projets de lois dont deux modificatives et complétives relatives aux Forces armées et à la Police républicaine et quatre (04) autres relatives aux statuts des personnels des Forces armées béninoises, de la Police républicaine, des fonctionnaires des Douanes et des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse.

D’après le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ces textes de lois obéissent parfaitement à la politique sécuritaire du Bénin. Elles ont pour ambition d’une part, d’améliorer les conditions de vie et de travail des Forces de Défense, de Sécurité et assimilés et d’autre part, de les rendre physiquement, intellectuellement et professionnellement aptes à faire face aux nouveaux défis sécuritaires.

Ci-dessous les six projets de lois examinés et adoptés

1- projet de loi modifiant et complétant la loi n°90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises ;

2- projet de loi modifiant et complétant la loi 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine ;

3- projet de loi portant statut spécial des personnels de la police républicaine ;

4- projet de loi portant statut spécial des personnels des forces armées béninoises ;

5- projet de loi portant statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin ;

6- projet de loi portant statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasse en République du Bénin.