Bénin : le parti BR en deuil à Avrankou

La cérémonie ayant pour but de désigner le lauréat du trophée MTN Group Best CEO Awards 2019 s’est déroulée le jeudi 16 avril 2020 par visioconférence. Le Directeur général (DG) de MTN Bénin s’est vu décerner ce prix.

Le Directeur général de la filiale béninoise du groupe sud africain MTN, a été désigné par ses pairs meilleur manager général soit, Chief executive officer (CEO) de l’année 2019. «Je suis extrêmement honoré et fier de mon équipe. C’est la preuve que toutes les grandes actions que nous avons menées ensemble tout au long de l’année 2019, ont porté leurs fruits», a confié Stephen Blewett.

Cette récompense est le résultat d’un leadership éclairé qui se traduit tous les jours par les efforts conjugués des collaborateurs dans l’atteinte des objectifs. Le manager général de MTN Bénin s’est en effet illustré le long de l’année 2019 par des performances à savoir l’accroissement et la qualité des services offerts. Mais celui-ci ne compte pas s’en arrêter en si bon chemin.

«Nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour améliorer la qualité de nos services, et encore une fois, réaffirmer notre engagement de faire du Bénin le quartier numérique de l’Afrique de l’Ouest», a-t-il renseigné.

Le Directeur général de MTN Bénin a gagné sur le plan national le prix du meilleur CEO au Bénin CEO Awards 2019. De même, il a réalisé les performances suivantes : 2ème meilleur CEO à l’échelle du groupe MTN en 2016 ; meilleure présentation TED talk au Quarterly Review en 2017 ; trophée WECA VP CEO en 2018 et trophée WECA BRIGHT en 2018.

Bref aperçu du groupe MTN

MTN Group (Mobile Telephone Networks) est une multinationale sud-africaine qui exerce dans les domaines des télécommunications. Elle a été fondée en 1994 et est présente dans 22 pays en Afrique et au Moyen-Orient.

C’est le premier opérateur télécom africain en termes de revenus et d’abonnés mobiles en 2016, pour 240 millions d’abonnés mobiles (soit un quart du parc africain et un tiers du parc subsaharien) et un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros.

Elle a sponsorisé la Ligue des Champions de football d’Afrique de 2004 à 2008. Elle sponsorise la MTN Elite 1 au Cameroun et fut un des principaux partenaires locaux pour la Coupe des confédérations 2009, MTN Ligue 1/2008 (Côte d’Ivoire) et la Coupe du monde de football de 2010. Toujours en sport, l’entreprise a sponsorisé l’équipe cycliste MTN-Qhubeka jusqu’en 2016, année où Dimension Data est devenu sponsor principal de cette équipe.

Par Falco VIGNON