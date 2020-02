Bénin : le parti RE d’Azannaï juridiquement prêt pour les élections du 17 mai prochain

Le parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï fait parti désormais des partis politiques ayant une existence légale au Bénin.

Suite aux démarches entreprises auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, le parti Restaurer l’Espoir a obtenu ce vendredi 7 février 2020 son récépissé définitif.

S’ajoutant ainsi aux 11 partis politiques ayant une existence juridique en République du Bénin, le parti RE de l’ancien ministre de Talon pourra prendre aux élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Les 12 partis ayant une existence juridique en République du Bénin sont UP, BR, Moele-Bénin, FCDB, PRD, UDBN, DUD, FCBE, PFR, GSR, PER et RE.