Bénin : le port de masque imposé aux membres des institutions

La salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances a servi de cadre, hier jeudi 09 avril 2020 à une séance d’échanges entre des membres du gouvernement et les pharmaciens. Il s’agit de leur repréciser les prix de cession des masques (200 FCFA) aux populations et leur disponibilité.

Les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, Sévérin Quenum de la justice, Romuald Wadagni de l’économie et des finances puis Sadia Assouma du commerce représentaient le gouvernement face aux pharmaciens. Ils étaient assistés du Procureur Mario Mètonou et plusieurs autres cadres.

Le message était clair et sans ambages. Le masque pour se protéger contre la COVID- 19 est à 200 francs CFA dans les pharmacies. Pour que la grande masse ait accès, l’acheteur en pharmacie n’a droit qu’à deux.

Le gouvernement s’est évertué pour mettre à disposition de la Centrale d’achat des médicaments essentiels (CAME) une quantité considérable de masques afin que les pharmacies s’en approvisionnent. Pour ce faire, les pharmacies sont invitées à rétrocéder à la CAME les stocks d’anciens masques dont elles disposent pour s’acquérir des masques subventionnés par le gouvernement.

Face à cet état de chose, des sanctions sont prévues contre celles qui feront de la surenchère et n’observeront pas les mesures du gouvernement. Dans leurs interventions, les pharmaciens ont remercié le gouvernement pour la disponibilité des masques et les mesures prises au niveau de la CAME.

Ils promettent faire montre de leur fibre patriotique pour accompagner le gouvernement dans sa riposte contre le Coronavirus.

Par Falco VIGNON