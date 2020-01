Bénin : le projet «Marathon International de la Porte du Retour» entre dans sa phase active

Entouré des cadres de son ministère, le Ministre des Sports, Oswald Homéky et une délégation de la Fondation Djimon Hounsou ont animé ce lundi 13 Janvier 2020, une conférence de presse, à la salle Fleuve jaune du Ministère des affaires étrangères et de la coopération (Maec).

L’objectif de cette sortie est de décliner la colonne vertébrale du projet intitulé «Marathon International de la Porte du Retour». En effet, le cinéaste américano-béninois, Djimon Hounsou a présenté le monument dénommé l’Arche du Retour, monument dédié à la traite négrière, au siège de l’ONU, à New-York, aux délégués du Black Caucus, le lobby noir au Congrès Américain lors de la Journée mondiale de l’abolition de l’esclavage célébrée en décembre dernier aux Nations-Unies.

A cette occasion, il a émis le vœu de retisser des liens entre l’Afrique et ses diasporas des Amériques. «Mon rêve pour la Porte du Non Retour et pour le Marathon et le Festival est de créer un symbole international du triomphe sur l’esclavage et de panser les blessures laissées par l’esclavage. Nous défendrons un lien visible entre les pays de la diaspora africaine et ceux de la mère patrie et nous célébrerons le pluralisme, du fait que nous sommes tous un seul et même peuple», avait indiqué l’acteur béninois.

Ce projet sportif et culturel rentre dans sa phase de concrétisation avec l’engagement du ministre des Sports et du gouvernement de jouer pleinement leur partition. Les dés sont désormais jetés et de belles surprises se profilent à l’horizon avec l’organisation de ces événements sportif et culturel prévus pour se dérouler cette année.