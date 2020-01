Bénin : le souhait de l’ex-Ministre Candide Azannaï pour 2020

A l’instar d’autres personnalités influentes de la vie politique nationale, l’ancien Ministre de la défense nationale Candide Azannaï n’a pas dérogé à la traditionnelle présentation de vœux du nouvel an aux Béninois. Il souhaite pour 2020, une année de reconquête des acquis démocratiques.

«2019 a été pour notre marche vers la Liberté, la Démocratie et l’Etat de droit, une des plus tristes années depuis la chute du mur de Berlin». C’est ce que retient l’ancien Ministre Candide Azannaï de l’année 2019.

Dans son message de présentation du nouvel an à l’ensemble des Béninois, le Président du parti Restaurer l’Espoir (RE), a déploré les violences post-électorales enregistrées dans certaines villes du Bénin suite à l’exclusion des formations politiques de l’opposition aux dernières législatives, la rupture de contrats de travail de certains travailleurs notamment les enseignants du primaire et du secondaire.

«Le climat politique et social, l’image du Bénin n’ont été jamais dégradés comme nous le subissons sous la présidence anti – démocratique de Patrice Talon», s’indigne Candide Azannaï qui, par ailleurs, dénonce la confiscation du pouvoir législatif et révision unilatérale de la Constitution du 11 décembre 1990.

Pour lui, l’année 2019 a été triste pour tout Beninois et tout démocrate épris de liberté et des droits politiques. Selon lui, cette situation serait due au fait que «des hommes roublards ont jonché le cœur du pouvoir de la République et des hommes irrésolus… ont jonché les rangs directeurs du mécontentement populaire…».

Le souhait de Azannaï pour 2020

L’ancien Ministre Candide Azannaï souhaite que 2020 soit une année de reconquête des libertés, de rétablissement de l’Etat de droit et de la réhabilitation de la Démocratie. Ceci, conformément aux objectifs de la Résistance nationale composée des partis politiques de l’opposition.

Selon lui, il faudra renouer avec la cohésion nationale et la paix seule gages non seulement pour un développement durable et la réalisation des conditions pour le bien-être des citoyens mais aussi et surtout pour l’épanouissement de la Nation. «Le combat de la Résistance totale et non violente s’impose jusqu’au bout», a-t-il insisté sans manquer d’exhorter les Béninois au courage et à l’espérance.