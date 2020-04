Bénin : le suppléant du député démissionnaire Jonas Gbènamento installé

Ce samedi 11 avril 2020, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a rencontré les responsables et représentants des cinq partis en lice pour les communales de mai prochain. Les dispositions spéciales prises par l’institution face à la crise sanitaire liée au Covid-19 ont été principalement au cœur de cette séance d’ information et de concertation.

Les élections communales et municipales du 17 mai 2020 vont se dérouler dans un contexte un peu particulier marqué la pandémie du Covid-19. Au cours de cette rencontre, les responsables et représentants des partis en compétition ont eu droit au compte rendu de la concertation que le chef de l’Etat Patrice Talon a eue avec les présidents des institutions de la République.

Après ce bref rappel, ils ont été informés des dispositions spéciales prises pour assurer une bonne participation des électeurs au scrutin en vue. Il s’agit de la poursuite du processus électoral et du maintien des élections pour le du 17 mai. Quant à de la campagne, elle sera exclusivement médiatique.

Les partis politiques seront bientôt invités par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) à une séance afin de convenir des modalités de mise en œuvre pratique. Ainsi, il n’y aura pas de meeting ni de caravane, ni de porte à porte.

La Cena entend également mettre à la disposition des agents électoraux (coordonnateurs d’arrondissement, assistants coordonnateurs, membres des postes de vote, des Délégués des partis aux postes de vote……) et, des électeurs, des masques et gel hydroalcoolique. Ces équipements seront rendus disponibles sur les lieux du vote.

Des propositions des partis en lice…

A cette occasion, les partis politiques ont fait des propositions à la Cena pour le bon déroulement du scrutin. Il s’agit, entre autres, de prendre les dispositions pour assurer l’équité à tous les partis politiques, dans l’accès aux radios, TV ; de délivrer aux candidats ainsi qu’aux responsables des partis politiques, un laisser passer afin de faciliter leur mobilité hors zone sanitaire ; mettre à contribution, des partis politiques aussi, pour rassurer les électeurs et vaincre la peur et la panique.

Cela passe par l’organisation avant la campagne, des plateaux spéciaux aux cinq (5) partis politiques pour communiquer, mobiliser et rassurer leurs militants respectifs sur le maintien du scrutin dans des conditions de sécurité sanitaire d’une part, et des visuels sur des grands panneaux sur l’ensemble du territoire, appelant et rassurant sur le vote du 17 mai et la la conception de spots de similation de vote avec masques, et usage du gel aux postes de vote d’autre part.