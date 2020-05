Bénin : l’édition 2020 de Nonvitcha annulée à cause du Covid-19

A l’instar d’autres événements qui mobilisent du monde, l’édition 2020 de la fête identitaire des Communautés Xwlas, Xwelas et Assimilés du Bénin et de la Diaspora est annulée du fait du Coronavirus qui secoue l’humanité. C’est ce qui ressort du communiqué rendu public, ce vendredi 15 mai 2020, signé du président du Bureau exécutif fédéral de l’Association Nonvitcha, Norbert Kassa.

D’après le communiqué adressé aux communautés concernées, aux sponsors ainsi qu’à la population béninoise, la décision d’annulation de la 99è édition de la fête Nonvitcha s’inscrit dans le cadre des mesures préventives prises par le Gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, notamment l’interdiction de tout rassemblement à caractère festif.

Tout en invitant les uns et les autres à la vigilance, Nobert Kassa les appelle aussi au respect strict des mesures prescrites par le gouvernement. Par ailleurs, il les invite à se préparer pour le Centenaire de Nonvitcha.

COMMUNIQUE

Le Président du Bureau Exécutif Fédéral de l’Association NONVITCHA informe toutes les Communautés Xwlas, Xwelas et Assimilés du Bénin et de la Diaspora, les Sponsors et la Population Béninoise, qu’en raison des mesures prises par le Gouvernement du Bénin pour limiter la propagation de la pandémie du CORONA VIRUS, notamment l’interdiction de tout rassemblement à caractère festif, la Commémoration de la 99 ème Édition de NONVITCHA en 2020, n’aura pas lieu.

Il invite les uns et les autres à rester vigilants et au respect strict des mesures prescrites par le Gouvernement. Il y va de notre propre vie et de celle des autres. Certainement qu’un jour le Corona virus passera. Puissions-nous tous, au décompte final répondre présents à l’appel ?

Tous ensemble contre le corona virus !

Préparons nous pour le Centenaire de NONVITCHA !

Vive NONVITCHA!

Vive le Bénin !

Norbert KASSA