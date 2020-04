Bénin : l’encadrement des candidats aux examens de fin d’année au cœur d’un échange ce jeudi

Au regard des contraintes liées au Covid-19, empêchant pour l’heure les rassemblements de masse, l’agence de presse ivoirienne Alerte Info (privée), a décidé d’apporter son expertise aux universités et grandes écoles via une plateforme numérique d’enseignement à distance.

Accessible via internet sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones), cette interface a été conçue selon les standards internationaux, tout en étant adaptée aux réalités des pays africains comme la Côte d’Ivoire, indique l’agence dans un communiqué publié jeudi.

Cette plate-forme dispose également d’un outil de messagerie pour des notifications individuelles ou groupées, diffusées par SMS, avec en expéditeur le nom de l’institut, notamment mis au point par un pool de développeurs de l’entreprise de presse qui offre des solutions numériques.

«C’est une innovation qui répond parfaitement au besoin actuel des universités et grandes écoles, c’est-à-dire achever leurs programmes, faire les examens et proclamer les résultats ; en somme, sauver l’année académique en dépit de la pandémie du Covid-19», explique le fondateur de l’agence de presse, Dr David Youant.

«En plus d’être intuitive – donc très facile à utiliser – aussi bien par les étudiants que les enseignants, cette application peut être installée aux normes et couleurs de n’importe quelle grande école ou université, puis déployée en moins d’une semaine», assure Dr Youant, un journaliste émérite.

Les innovations dans les TIC, depuis 2006 (14 ans), ont valu à cette agence le Prix d’excellence 2019 pour le développement des médias. Le groupe a par ailleurs orienté ses activités dans le domaine du génie informatique, en créant en son sein un département qui y est entièrement dédié.

Dans ce contexte, l’entreprise a développé en 2019 un établissement d’enseignement supérieur virtuel doté de salles de classes, d’une comptabilité chargée de collecter les frais de scolarité par mobile money ou carte bancaire Visa, d’une administration, d’une bibliothèque, entre autres.

Outre ce logiciel de cours en ligne, le groupe a développé pour les mairies un site internet, en vue de dématérialiser les services de demandes de documents administratifs, en l’occurrence les extraits de naissance, certificats de mariage, déclarations de décès, autorisations parentales…

Hormis la demande, l’usager peut effectuer l’achat du timbre en toute sécurité par mobile money ou carte bancaire Visa, puis se faire livrer le document physique dans un délai de deux à trois jours, sur le territoire ivoirien, souligne le communiqué.

Pour casser la chaîne de propagation du Covid-19, les autorités ivoiriennes encouragent le télétravail et l’enseignement à distance. Cette plate-forme d’enseignement à distance vise à éviter aux établissements une éventuelle année blanche à cause de la pandémie du coronavirus.

Fondée en octobre 2006 par Dr David Youant, l’agence de presse privée Alerte Info est la première en Côte d’Ivoire et en Afrique, spécialisée dans la production et la diffusion de l’actualité par SMS, sur le web et application mobile pour smartphones.

Le génie du groupe dans le numérique a enregistré une récompense en mars 2016 à Paris avec le 2è Prix OIF de l’Innovation dans les médias. Cette distinction a forgé l’agence dans le développement des solutions numériques.

Basée à Abidjan, l’agence a ouvert des succursales dans cinq autres pays d’Afrique: au Burkina Faso (2009), Cameroun (2010) et Mali (2014), après la suspension de ses activités au Sénégal fin 2018 et la fermeture de sa représentation du Bénin en 2011.

Journaliste depuis 20 ans, dont six à l’Agence France-Presse (AFP), Dr David Youant est enseignant-chercheur à l’école de journalisme de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC Polytechnique), à Abidjan.