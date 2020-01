Bénin : les actions prioritaires dans le Numérique en 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

Au niveau du numérique, le Projet de loi de finances gestion 2020 prévoit entre autre, l’accélération de l’exécution des projets en cours visant globalement un bon maillage du territoire en fibre optique et la disponibilité de l’Internet haut et très haut débit ; la finalisation du projet d’extension de la couverture en réseau de téléphonie mobile des zones difficiles d’accès ; la mise en œuvre du projet e-agriculture ; l’interconnexion des administrations centrales et départementales ; la mise en place d’une plateforme nationale de paiement électronique mobile, etc.

Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation s’élève à 5,1 milliards Fcfa pour l’année 2020. Ce budget va permettre de mettre en œuvre les projets du secteur du numérique et les projets la digitalisation.