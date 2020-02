Bénin : les coordonnateurs de circonscription du parti Fcbe exigent l’organisation d’un congrès

Le Président d’honneur du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Boni Yayi et les coordonnateurs de circonscription du parti se sont échangés les vœux pour le nouvel an. C’était ce vendredi 07 février 2020, au domicile de l’ancien Chef de l’État.

Les coordonnateurs de circonscription du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) n’ont pas voulu déroger à la tradition, celle de présentation des vœux du nouvel an à leur leader charismatique, l’ancien Chef de l’Etat, Boni Yayi. Cette rencontre très conviviale entre Boni Yayi et ses hôtes leur a permis également de faire un tour de l’actualité politique mais aussi et surtout de la résolution de la crise au sein du parti.

A cette occasion, les coordonnateurs de circonscription du parti ont félicité le président d’honneur pour son leadership et la démarche suivie pour la tenue de la réunion du Bureau Exécutif National (BEN) organe statutaire du parti.

Organisation d’un congrès du parti

La crise interne que traverse le parti depuis peu n’arrange personne. Ainsi, le Président d’honneur du parti a déjà entrepris certaines démarches de réconciliation des deux camps mais cela doit aller au-delà. C’est d’ailleurs ce que pensent les coordonnateurs de circonscription du parti. Selon ceux-ci, seule l’organisation d’un congrès peut rassembler les militants et militantes du parti, d’une part, et permettre de lancer véritablement la machine Cauris en vue d’une large victoire lors des prochaines communes et municipales, d’autre part.

Ils sont convaincus qu’avec le congrès, le schéma de la gestion du processus électoral sera défini dans un esprit participatif. Ce congrès, aux dires de ces responsables, permettra de corriger et d’harmoniser dans un esprit familial les textes notamment les statuts et règlement intérieur. Mieux, ce sera également l’occasion d’avoir une connaissance des contenus des dossiers tels que le récépissé, les statuts.

Cette demande a reçu l’aval du Président d’honneur qui a promis prendre les dispositions avec le Secrétaire exécutif national et ses adjoints pour la tenue de ce congrès.