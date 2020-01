Bénin : les enseignants ivrognes, bientôt sévèrement punis

La direction départementale des enseignements maternel et primaire du Zou a amorcé la chasse aux enseignants soûlards. Tout directeur ou enseignant qui sera désormais surpris dans un état alcoolique, sera sévèrement puni.

C’est ce qui ressort de la décision de l’autorité en charge de l’éducation dans le département du Zou. Par une correspondance en date du 8 janvier 2020, adressée aux chefs de régions pédagogiques, le directeur départemental des enseignements maternel et primaire du Zou Chellon P. Hounkandji, a demandé la liste des enseignants étyliques.

Selon lui, des enseignants et des directeurs d’écoles abusent de l’alcool et deviennent saoul comme un Polonais. Un état qui «les empêche d’être réguliers aux cours et les rares fois qu’ils se présentent, ils n’arrivent pas à se tenir debout» et offrent «un spectacle désolant aux enfants qui ont besoin de suivre des modèles pour construire leur personnalité», rappelle le message.

Pour cela, il n’aura plus de complaisance. Ceux qui seront épinglées, seront sévèrement sanctionnés. À ce titre, le directeur départemental exhorte «les chefs de régions pédagogiques à mettre à contribution les conseillers pédagogiques et les secrétaires des circonscriptions scolaires respectives aux fins de lui faire parvenir sans délai et sous pli confidentiel la liste de ces éducateurs indélicats».