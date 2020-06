Bénin : les facteurs de la montée vertigineuse du Covid-19

Invité sur l’émission « 90 minutes pour convaincre » de la radio nationale ce dimanche 21 juin 2020, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Pétas Akogbéto a évoqué quelques facteurs pouvant justifier l’augmentation substantielle du nombre de personnes infectées et décédées au Coronavirus au Bénin.

D’après Dr Pétas Akogbéto, plusieurs facteurs peuvent justifier la montée vertigineuse des cas positifs et de décès au Covid-19 depuis l’atténuation des mesures barrières par le gouvernement, à savoir la multiplication des tests de dépistages, le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, et la période d’hibernation que traverse actuellement le pays.

A l’en croire, la plupart des pays de la région côtière sont à forte augmentation. « Si on fait un lien avec la période que nous traversons actuellement, c’est-à-dire l’hibernation, on peut penser un instant que le froid pourrait jouer un rôle », a laissé entendre l’invité de la radio nationale avant de rappeler que l’épicentre de la pandémie demeure les départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé.

3 sites de prise en charge des malades

Il ressort des explications de Dr Pétas Akogbéto que les sites de prise en charge des malades au Bénin sont au nombre de trois, à savoir Cotonou, Allada et Parakou, avec une capacité de 250 personnes. « Nous avons un hôpital à Cotonou, Allada et Parakou qui sont actuellement fonctionnels. On a prévu deux autres qui seront fonctionnels d’ici peu à Abomey-Calavi et Natitingou. Mais à côté de ses structures de prise en charge, nous avons encore élargi nos réseaux de soins», a-t-il indiqué.

Aussi, le Bénin dispose-t-il de 89 sites de dépistage répartis sur l’ensemble du territoire national pour faciliter le dépistage de même que des laboratoires qui permettent de faire la Pcr. Saisissant l’occasion, le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Pétas Akogbéto a exhorté la population au respect des mesures barrières pour freiner la propagation de ce virus qui secoue l’humanité depuis des mois.

Notons qu’à la date du samedi 20 juin 2020, le Bénin compte un total de 765 cas confirmés, avec 499 personnes sous traitement, 253 personnes guéries et 13 décès.