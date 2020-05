Bénin : les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai 2020

Contres vents et marées, les Béninois étaient aux urnes, dimanche 17 mai dernier, pour le choix de leurs représentants devant siéger dans les prochains conseils communaux et municipaux. En attendant les résultats officiels de ce scrutin, les partis politiques proches du chef de l’Etat, Patrice Talon s’offrent en spectacle sur la toile.

En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et l’appel au boycott des forces politiques de l’opposition, les Béninois sont pourtant sortis pour exprimer leur droit de vote comptant pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux. Au lendemain de ce scrutin, l’Union progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR) se livrent à une bataille de chiffres, et par ricochet à celui d’attribution des sièges avant le verdict officiel de la Commission électorale nationale autonome (Cena), la seule institution électorale habilitée à cet effet. Ce spectacle auquel s’adonnent ces deux formations politiques proches du Président Patrice Talon présage une vague contestation.

L’UP et le BR se mangent le nez à Porto-Novo et Bohicon

Les cas de Porto-Novo et de Bohicon sont les plus frappants. Les deux partis UP et BR se bouffent le nez. Au cours d’une sortie médiatique, lundi dernier, des responsables du parti BR dans l’Ouémé réclament la victoire pour leur camp à Porto-Novo. Cette démarche en violation du code électoral a aussitôt été dénoncée par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, Coordonnateur départemental de l’Ouémé du parti Union progressiste (UP). « … des responsables et candidats d’un parti concourent et coutumier des faits distillent dans l’opinion des informations et des chiffres grossiers en parfaite contradiction avec la vérité des urnes. Ces derniers vont jusqu’à revendiquer la victoire de leur parti politique à Porto-Novo », a-t-il dénoncé. Tout en se remettant à la Cena, il invite ses militants et sympathisants au calme et à la sérénité.

A Bohicon, les deux partis frères se regardent en chiens de faïence. Dans un message adressé à ses militants et signé de sa cellule de communication, l’honorable Narzaire Sado dénonce le camp d’en face. « Il est relayé depuis lundi sur les réseaux sociaux que nos adversaires politiques revendiquent la victoire à Bohicon mettant en avant des annulations de voix par la CENA au profit de leur formation politique. Je viens, par ce message, rassurer les militants et sympathisants du BR de même que toute la population de Bohicon et leur dire qu’il n’en est rien », lit-on dans son adresse.

Et de poursuivre : « Ces allégations de nos amis d’en face ne surprennent personne vu qu’ils nous y ont habitués, et font partie d’une stratégie de déstabilisation mort-née. C’était la même rengaine lors des législatives passées. La CENA ne dira rien qui aille à l’encontre de la vérité des urnes. Et cette vérité place le BR en tête d’affiche. La victoire du BR est une évidence et le BR veille au grain pour la célébrer bientôt avec ses militantes et militants ».

Des contestations en vue…

Comme annoncé depuis quelques jours, l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin proclamera, ce mercredi 20 mai 2020, les grandes tendances des élections communales du 17 mai dernier. Chaque parti sera donc fixé sur les performances réalisées au cours de ce scrutin qui s’est déroulé dans un contexte particulier. Ces vagues de dénonciation de tel ou tel camp augurent d’une vague de contestation des résultats qui seront proclamés par la Cena.