Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 19 février 2020

Le gouvernement béninois s’est réuni en conseil des ministres ce mercredi 19 février 2020. En sa séance hebdomadaire qui s’est déroulée avec la présence effective du chef de l’Etat, plusieurs décisions ont été prises.

Infographie récapitulative des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 19 février 2020.

Mesures normatives

– Suspension de la perception de droits d’enregistrement sur les mutations d’immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montants ne dépassant pas respectivement 25.000.000 FCFA et 5000.000 FCFA ;

– Campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou ;

– attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Santé ;

– attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation.

Mesures individuelles

Nominations au ministère de la Justice et de la Législation.

Sur proposition du Ministre de la Justice et de la Législation, les nominations ci-après ont été prononcées à la Chancellerie.

Directrice des Relations avec les Institutions et de la Promotion des Dynamiques sociales

Madame Zalia BACOUDOGO ALASSAN

Directeur des Services judiciaires

Monsieur Donatien DOSSOU-GBETE

Directeur du Centre de Documentation et d’Informations juridiques

Monsieur Kpèmètoton Marius EWASSADJA ADAHA.