Bénin : les grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 4 mars 2020

Le gouvernement béninois s’est réuni en conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2020. En sa séance hebdomadaire qui s’est déroulée avec la présence effective du chef de l’Etat, plusieurs décisions ont été prises.

MESURES NORMATIVES

Désaffectation de toutes les emprises foncières précédemment affectées à l’OCBN pour l’exploitation de l’activité du transport ferroviaire sur tout le territoire national

COMMUNICATIONS

– Mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l’épidémie due au Covid-19 ;

Appui financier de l’Etat aux étudiants béninois en formation en Chine

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, monsieur /Ouimpabo TOUMOUDAGOU est nommé Directeur de la Programmation et de la Prospective, sur proposition du Ministre.