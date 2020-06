Bénin : les interrogations des Osc après la modification du code électoral

La modification apportée au code électoral par les députés de la huitième législature, ce mardi 02 juin 2020, n’a pas laissé indifférent le professeur Agrégé Joël Aïvo.

Dans une publication sur sa page facebook, le Constitutionnaliste dénonce l’instrumentalisation de la loi aux fins d’exclusion.

Lire ci-dessous l’intégralité de sa réaction.

Le code électoral ou leur règlement intérieur ?

Si la loi est discréditée, si elle a perdu notre confiance, si nous ne croyons plus qu’elle est la Loi de la République, c’est bien parce qu’elle est désormais faite pour le bonheur des uns et utilisée pour crucifier les autres. Les uns subissent la rigueur, voire la vengeance de la loi ; au nom de la loi, certains sont exclus du jeu démocratique, d’autres sont contraints d’abandonner à ceux qu’ils ont battu dans les urnes, les sièges, les arrondissements et les mairies que les électeurs leur ont confiés.

Dans le même temps, les autres échappent aux petites contraintes de la même loi grâce à une modification opportuniste des règles du jeu au cours du jeu. Devant nous, la Loi s’ajuste, se retourne, se conforme et s’adapte au millimètre près aux intérêts de ses auteurs. Ce n’est plus du prêt-à-porter, c’est du sur-mesure.

Quand la loi cesse d’être générale et impersonnelle, quand elle est instrumentalisée et manipulée comme ça, elle se dévalorise et devient une menace pour nos droits et une source d’insécurité juridique et d’injustice pour les citoyens.

La Loi est la Loi de la République, quand elle est la même pour tous ses enfants

Frédéric Joël AÏVO