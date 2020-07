Bénin : les militants PRD d’Adjarra démissionnent en bloc

Le parti de Me Adrien Houngbedji est en difficulté dans la commune d’Adjarra. Ils l’ont fait savoir au cours d’une déclaration publique le samedi 4 juillet 2020 devant des représentants de leur parti d’accueil.

La mort programmée du parti du renouveau démoncartique (PRD) ne tient plus qu’au bout d’un fil. Et pour cause, des démissions en cascade enregistrées ces derniers temps. A la veille des communales du 17 mai 2020, certains leaders du parti de l’arc-en-ciel ont fait allégeance au pouvoir en place. Ils ont quitté la barque Houngbedji pour leur survie politique.

Certains croyaient que le soutient indéfectible de l’ancien président de l’assemblée nationale pourrait favoriser l’enracinement de son parti et son ancrage dans tout le pays au lendemain de la réforme du système partisan. Illusions ! Après avoir raté de peu les législatives et disqualifié pour les communales, la coordination communale d’Adjarra a pris ses responsabilités. Elle ne veut plus jouer les seconds rôles. C’est la raison fondamentale pour laquelle elle a décidé de rallier le Bloc républicain pour soutenir la candidature de Patrice Talon en 2021 pour un éventuel second mandat à la tête du pays.

Si les militants PRD d’Adjarra ont opté pour le Bloc républicain, c’est, à les en croire, parce que le parti des Tchoko-tchoko était parti pour être partie prenante des travaux devant conduire à la mise sur les fonts baptismaux dudit bloc. C’était en novembre 2018. Il a fallu quelques semaines plus tard pour que le bureau exécutif national du parti décide de faire cavalier solitaire.

Pour la coordination communale d’Adjarra, le PRD et le Bloc républicain ont un destin commun. C’est pourquoi, elle choisi le cheval cabré pour la suite du chemin électoral à parcourir. Le parti de Me Adrien Houngbedji devra alors pourvoir au remplacement des démissionnaires pour que le parti ait toujours une existence légale. Auquel cas, il aura de soucis à se faire dès 2023, lors des législatives.