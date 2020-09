Bénin : les mises en garde de l’ANaTT aux promoteurs d’auto-école

Le Directeur général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), Thomas Agbéva, a veut mettre fin à l’escroquerie et la corruption observées lors des examens de permis de conduire.

Le directeur général de l’ANaTT met en garde les auteurs et menace de les traduire en justice. Ceci suite à des dénonciations des faits de corruption dénoncés quelques jours seulement après l’examen de septembre 2020 à Cotonou.



Le Directeur général de l’ANaTT rappelle à toutes fins utiles que ces faits sont punis par la loi N°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption en République du Bénin. Il les invite donc à renoncer à ces pratiques. Il n’a pas manqué de convier les candidats qui seraient victimes de ces faits d’escroquerie et de corruption à saisir la Direction générale de l’ANaTT, ou dénoncer les auteurs à toutes instances de lutte contre la corruption et infractions connexes notamment la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).