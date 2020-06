Bénin : les premières impressions du journaliste Ignace Sossou

Comme annoncé dans nos précédentes publications, le journaliste d’investigation, Ignace Sossou est désormais libre de ses mouvements. A sa sortie de la prison, il a livré ses premières impressions.

Condamné à 18 mois de prison ferme par le Tribunal de première instance de Cotonou, le journaliste béninois, Ignace Sossou a bénéficié d’une réduction de peine à la Cour d’appel de Cotonou. De 18 mois, la peine d’emprisonnement du confrère du site d’informations “Bénin WebTV” est passée à 12 mois dont 6 mois de sursis. Ainsi, placé sous mandat de dépôt le 24 décembre 2019, Ignace Sossou a recouvré sa liberté, ce mercredi 24 juin 2020.

A l’entrée de la prison civile de Cotonou, il était déjà attendu aussi bien par la presse nationale que celle internationale fortement mobilisées pour la circonstance. « Je vous remercie d’être venus, je remercie toutes les organisations de journalistes et tous les internautes qui se sont mobilisés pour réclamer ma libération. Aujourd’hui, je suis un homme libre. Franchement, je vous remercie très sincèrement pour tout », a-t-il déclaré le confrère. Et d’ajouter « C’est la prison, ce n’est pas un palace, donc je me suis adapté ». Désormais libre de ses mouvements, il rejoint sa famille, ses proches, ses collègues et autres qui l’ont soutenus pendant cette épreuve.

Rappelons que Ignace Sossou a été accusé d’avoir sorti de leur contexte les propos du procureur de la République tenus lors d’un séminaire organisé à Cotonou par CFI.