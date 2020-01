Bénin : les priorités dans le secteur agricole en 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

Dans le domaine agricole, l’État béninois mettra l’accent en 2020 principalement sur le renforcement de l’opérationnalisation des Pôles de Développement ; la poursuite des mesures de facilitation de l’accès aux semences, intrants et marchés pour la promotion des nouvelles filières agricoles : (anacarde, ananas, produits maraîchers, riz, maïs, manioc, palmier à huile, agrumes et mangues, karité et soja) ; l’irrigation, les aménagements hydro agricoles et leur valorisation ; la mise en œuvre du Programme national de développement de la mécanisation agricole ; la réalisation des infrastructures marchandes et le développement des services logistiques (quais fruitiers, chambres frigorifiques, etc.).

Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (Maep) aura à utiliser la somme de 70,9 milliards F Cfa en 2020. Ce budget est en hausse de 19% par rapport à celui de 2019.