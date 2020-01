Bénin : les priorités de l’Etat dans la fonction publique et du travail en 2020

Le budget de l’Etat exercice 2020 a été dévoilé dans les moindres détails. D’un montant de 1 986,910 milliards Fcfa, le budget est orienté vers l’investissement, le social et l’allègement fiscal. Et on en sait plus sur les priorités du gouvernement dans chaque secteur d’activité.

Au niveau du travail et de la fonction publique, en 2020 les actions de l’État seront axées sur la modernisation, la dynamisation de l’administration publique et la promotion du travail décent aux travailleurs du Bénin.

L’État focalisera ses actions sur l’opérationnalisation du système d’information sur le marché du travail ; l’éradication de la traite et du travail des enfants ; l’extension du système de protection sociale ; la simplification des processus de gestion de carrière ; l’informatisation de la gestion des ressources humaines ; la mise en place d’une gestion électronique des archives.

Le ministrère du Travail et de la Fonction publique aura besoin de 7,069 milliards F Cfa, pour la gestion 2020. Il est en baisse par rapport à celui de 2019 en cours d’exécution et qui s’élève à 7, 218 milliards F Cfa, soit un taux de réduction de 2,06%. Ce budget a été voté par la commission des finances à l’Assemblée nationale.