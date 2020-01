Bénin Ligue 1 : que retenir de 13 premières journées ?

Démarrée au début du mois d’octobre 2019, la saison footballistique en cours au Bénin a entamé son 4e mois en ce mois de janvier 2020. Comptant 30 journées avec 16 clubs, le second championnat linéaire sous l’ère Mathurin de Chacus va bon train qui attire autant l’attention que bet777.be A 2 journées de la fin de la phase aller, voici le bilan partiel.

Un étonnant leader

Celui-là, personne ne l’a vu venir. Alors que tout le monde attendait les clubs tels que Dragons FC, ASPAC, Buffles FC, AS Tonnerre ou encore Béké FC, c’est plutôt, l’un des clubs venus de l’Ouémé qui garde les rênes de cette Vitalor Ligue 1. Ayema FC, puis que c’est de lui qu’il s’agit, est le club le plus craint par tous actuellement.

Avec un football imprévisible, les poulains du coach Urbain Honfo ont tenu à respect tous leurs adversaires. Avec une seule défaite en 13 matchs joués, le club du président Pédro Ayema est un étonnant leader qui compte 26 points.

Mais si on se réfère à ce qui s’est passé la saison écoulée, on pouvait s’en douter un tout petit peu, car ils ont joué les premiers rôles un bon moment avant de s’écrouler en fin de saison. Il devance le 2e au classement provisoire, les Dragons FC de l’Ouémé, et l’un des prétendants au titre de 4 unités.

Buffles FC, le champion sortant est 5e avec 19 points, mais compte un match en moins. L’autre club qui peut rivaliser avec Akowé Thomas et ses coéquipiers est ESAE FC, la seule équipe béninoise en compétition africaine, la Coupe de la Confédération notamment. Les étudiants comptent deux matchs en moins et sont 4e à 6 longueurs du leader.

Les déceptions

La grande déception de cette première moitié de saison est l’AS Tonnerre de Bohicon. Le club du peuple a très mal entamé cette campagne 2019-2020 alors qu’il était l’un des prétendants au titre. Auteur d’un bon recrutement avant le début du championnat, l’équipe pensionnaire du Stade Paulin Tomanaga a commencé le championnat par une défaite à domicile. Depuis, les résultats en dent de scie ne font que s’enchainer. Stanislas Akélé et ses poulains végètent dans le doute et dans l’instabilité. Le club est actuellement 10e avec 15 points

L’autre déception de ce championnat est le champion en titre. Le Buffles FC ne sont plus ‘’terrifiants’’ comme ils l’ont été la saison dernière, même si le titre est toujours à portée de main. La défaite contre Energie est la preuve de la fragilité des Borgolais. Certes, ils sont actuellement dans le top 5 avec un match en moins, mais ils sont encore loin du niveau affiché la saison dernière.

Béké FC est la troisième déception de ces 13 journées jouées. Les vice-champions de la saison dernière sont 9e avec 15 points comme AS Tonnerre. Surement les différents départs ont eu raison de l’effectif actuel des Jaunes.

UPI ONM, la très grande déception

Personne ne s’attendait à voir l’autre formation estudiantine, UPI ONM à ce niveau du classement. Lanterne rouge de cet exercice, les protégés du président Glèlè sont très loin du niveau qu’on leur donnait. 3 points seulement récoltés après 13 journées, les carottes sont pratiquement cuites pour UPI ONM. Le changement d’entraineur n’a visiblement pas eu d’effet.

Meilleures et pires attaques

Leader du championnat, Ayema FC dispose aussi de la meilleure attaque avec 19 buts marqués, en 13 journées. Ils ne sont pas premiers pour rien. La seconde meilleure attaque est celle du dauphin, les Dragons FC de l’Ouémé.

Emmenée par un Folly Gbadoégan de folie, la formation coachée Lafiou Yessoufou vient en seconde position avec 15 réalisations. Avec 12 buts marqués, ASVO (3e) et ASPAC (6e) viennent en 3e et 4e position. Les pires attaques sont celle de UPI ONM (4 buts), Real de Parakou (8 buts) et de la JSP (9 buts).

Meilleure défense

Logiquement, Ayema FC se retrouve dans le trio de tête des meilleures défenses du championnat. Le club de l’Ouémé se retrouve à 6 buts encaissés. Il est en compagnie de ASVO et d’ESAE qui ont aussi encaissé 6 buts. Toutefois, il faut signaler que les étudiants (ESAE) ont deux matchs en moins.

Les pires défenses

Lanterne rouge du championnat, UPI ONM est la plus mauvaise défense du championnat. Il a encaissé 20 buts. L’USSK et la JSP complètent le malheureux podium avec 17 buts concédés.

Meilleur buteur

Le feu follet des ‘’Ouéménou’’ est la surprise de ces treize premières, journées. Il affiche un bon ratio. Le fer de lance des Dragons FC de l’Ouémé est à 9 buts. Il est le meilleur artificier du championnat à mi-parcours.