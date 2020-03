Bénin – l’obtention du permis de construire : la procédure dématérialisée

Au cours d’une séance d’échanges et d’informations entre les responsables de l’administration et les acteurs du secteur privé tenue ce mercredi 11 mars 2020, d’énormes de réformes ont été opérées dans le secteur de la construction afin de faciliter la tâche aux investisseurs.

Le permis de construire était au coeur des débats ce mercredi 11 mars à Cotonou entre les responsables de l’administration et les acteurs du secteur privé. Étaient présents à ses assises, les ministres Romuald Wadagni de l’Économie et des Finances, José Tonato du cadre de vie et du développement durable, Aurélie Adam Soulé Zoumarou du Numérique et de la Digitalisation, le directeur de l’APIEX Laurent Gangbes et le président de l’Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin Narcisse Soglo.

Lors de cette séance, plusieurs réformes ont été opérées dans le secteur de la construction. Il s’agit de la suppression de la nécessité de légaliser les actes de propriété ; la dématérialisation de la procédure d’obtention du permis de construire via le site : https://permisdeconstruire.gouv.bj ; la délivrance du permis de construire en 14 jours pour Cotonou ; les définitions des infractions et sanctions pécuniaires liées au non respect des textes.

Ces réformes facilitent la tâche aux investisseurs et donnent au citoyen la possibilité de consulter auprès de l’administration, tout dossier de demande de permis de construire.

Il y a aussi l’instruction des corps d’inspection des travaux (national, départemental, municipal) ; les branchements finaux en eau et en électricité, subordonnés au Certificat de conformité et d’habitabilité ; la suppression des frais d’étude perçus par le Groupement National des sapeurs- pompiers, et la réduction du délai maximum de délivrance du permis de construire qui passe de 45 à 25 jours.