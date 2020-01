Bénin : Louis Vlavonou participe à une prière pour les institutions

Ce dimanche 19 janvier 2020, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou accompagnée de son épouse, a pris part à une messe spéciale à la Cathédrale Notre-dame de Porto-Novo. Organisée par le Mouvement catholique des cadres et personnalités politiques (Mccpp) du Diocèse de Porto-Novo, elle fut l’occasion de confier toutes les institutions de la République à Dieu en ce début de l’année 2020.

D’après le Vicaire général de la cathédrale Notre Dame de Porto-Novo, Ernest Gbèdan, cette messe d’action de grâces vise à rassembler les responsables des différentes institutions de la République et leur personnel pour prier le Seigneur et lui confier leur travail, leurs objectifs et leurs missions. Selon lui, la politique est une forme de charité et le plus important est de mettre les valeurs chrétiennes au service de la politique.

Saisissant l’occasion, il a invité les personnalités politiques du pays à suivre le chemin de l’évangile pour la pérennisation de la paix, de la liberté et de la justice au Benin.

Louis Vlavonou salue l’initiative

Cette initiative de l’aumonier du Mouvement des cadres et personnalités politiques est très saluée par la deuxième personnalité de l’Etat à sa sortie de l’église. « Ça prouve que l’église nous porte dans ses prières. Et je voudrais dire tout simplement que je suis très satisfait par rapport à l’homélie qui a été prononcée par le Curé de la paroisse, le père Ernest Gbèdan», s’est réjoui Louis Vlavonou.

Il retient principalement du message du père célébrant que les hommes politiques doivent non seulement étre la lumière mais aussi le sel du monde. « Je pense qu’il a dit qu’à notre place, nous devons être la lumière et j’ajouterais le sel du monde. Cela veut dire que nous devons être des Apôtres du Christ dans la charité. Il l’a exprimé et il a insisté sur le fait que la politique est le sommet même de la charité. Cela voudrait tout simplement dire que nous devons en qualité d’hommes politiques partager avec tout le monde et ce, dans la justice et dans la transparence», a-t-il ajouté.

Notons que cette messe a connu également la présence du député Euric Guidi, des membres du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et de plusieurs autres cadres de l’institution parlementaire.