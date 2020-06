Bénin : Louis Vlavonou place le reste du mandat sous la clairvoyance de l’Esprit Saint

Cela faisait exactement un an, ce samedi 27 juin 2020, que Louis Vlavonou prenait officiellement les rênes de la huitième législature. Dans un court message sur sa page facebook, le chef du parlement béninois a rendu grâce à Dieu et place le reste du mandat sous la clairvoyance de l’Esprit Saint.

Message d’action de grâces de Louis Vlavonou

Dieu soit loué au plus haut des cieux !

Que l’Esprit Saint nous fortifie, qu’il nous donne la clairvoyance nécessaire et nous inspire pour le reste du mandat.

La mission est certes exaltante mais elle nous passionne et nous responsabilise davantage sur les enjeux et défis de notre Nation.

Plaise à Dieu le Père Céleste, notre passage à la tête de l’institution parlementaire sera couronné de succès, à la satisfaction effective de tous les Béninois.

Union de prières et de méditation…