Bénin : Luc Atrokpo place son mandat sous le signe de la participation citoyenne

A la mairie de Cotonou, le nouveau locataire, Luc Atrokpo, s’est installé, ce mardi 09 juin 2020. C’est à la faveur d’une cérémonie sobre qui a mobilisé les conseillers, les responsables à divers niveaux de la mairie de même que les cadres et personnalités de Cotonou.

Durant les six prochaines années, le nouveau maire de Cotonou, Luc Atrokpo veut mettre l’accent sur la participation citoyenne. Dans son discours, le nouvel édile de la vitrine du Bénin a remercié le chef de l’Etat, Patrice Talon ainsi que les responsables de sa formation politique, l’Union Progressiste pour le choix porté sur sa personne. Il a également félicité ses collègues conseillers, nouveaux élus municipaux de la Ville de Cotonou pour leur brillante élection sans oublier le maire sortant, Isidore Gnonlonfoun, tous les élus sortants et toute l’administration municipale pour le travail abattu au service de Cotonou.

« Nous vous emboîtons le pas pour continuer à écrire l’histoire du développement de la Ville », a-t-il fait savoir. Ainsi, il a invité ses collègues conseillers, à honorer leur mandat afin de trouver des solutions concrètes et appropriées aux attentes considérables et légitimes des Cotonois. « Dans le cadre de la participation citoyenne, nous les associerons à la réflexion et à l’action dans tous les domaines de la vie municipale… Dès aujourd’hui et pour six ans, grâce à Dieu, nous allons nous investir à en assurer du mieux qu’il est possible, la gestion », a-t-il indiqué.

Pour y arriver, souligne Luc Atrokpo, il nous faut fédérer les énergies dans un dialogue constructif. A cet effet, il veut pouvoir compter sur le dévouement du personnel et la collaboration des forces sociales. « C’est à travers le brassage des hommes et des idées et dans une union qui transcende toute divergence et toute diversité, que nous allons atteindre les objectifs de développement pour une Ville de Cotonou moderne, rayonnante, attrayante solidaire et dynamique », a-t-il insisté avant de conclure que l’ampleur de la tâche à accomplir le nécessite et l’exige.