Bénin – lutte contre la propagation du Covid 19: des précisions sur le cordon sanitaire annoncé

Invité sur l’émission « Actu Matin » de Canal 3 ce mercredi 25 mars 2020, le Dr Pétas Akogbéto, Directeur de cabinet du ministère de la santé publique s’est prononcé sur la gestion de la crise liée à la pandémie du Coronavirus. Il a surtout apporté des précisions sur la mesure de cordon sanitaire prise par le gouvernement afin d’isoler certaines villes du reste du pays.

Au total, huit communes du Bénin sont concernées par la mesure de cordon sanitaire annoncée par le gouvernement à savoir Allada, Ouidah, Abomey-Calavi, Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Adjarra, Akpro-Missérété. Cette nouvelle mesure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 qui fait ravage dans plusieurs pays et dont le Bénin en compte cinq cas déjà. Pour l’invité de « Actu Matin », Dr Pétas Akogbéto, le cordon sanitaire est une limitation des mouvements au strict minimun. «C’est un espace qu’on définit et dans lequel on essaie de limiter les mouvements entre l’espace délimité et le reste des parties qui entourent l’espace », a-t-il clarifié.

Au cours de la période, des contrôles seront effectués dans les communes concernées par cette mesure. « Les mouvements des populations seront limités au strict nécessaire. Il y a aura la présence des forces de sécurité et de défense qui vont permettre à ce que les mouvements entre la zone définie comme étant zone à risque et la zone qui est à l’extérieur soient réduits au strict minimum. Ce faisant, on essaie de mieux contrôler la propagation de la maladie parce que la plupart de ces 8 communes ont soit des cas confirmés ou des sujets contacts », a-t-il souligné.

Si le gouvernement ne prenait pas ces mesures, poursuit-il, avec les mouvements des populations, on peut assister à ce qu’un nouveau cas quitte Cotonou pour Abomey ou au Nord. Ce qui rendra plus difficile la situation que vit le Bénin depuis quelques semaines à l’instar d’autres pays où la pandémie dicte sa loi.

Des mesures en vue pour les fonctionnaires…

« Pour ceux qui doivent aller au service, ils vont y aller », rassure le Directeur de cabinet du ministère de la santé publique. A en croire Dr Pétas Akogbéto, les réflexions seraient en cours au niveau du gouvernement pour permettre à certains fonctionnaires de travailler à domicile. « A partir d’Allada, il y aura un dispositif de filtration qui va permettre de voir un peu les mouvements entre le cordon sanitaire et le reste des autres villes…», a-t-il précisé.

Par ailleurs, les populations sont invitées à observer les mesures préventives conseillées par les autorités sanitaires pour leur bonheur et celui de leurs proches.