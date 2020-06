Bénin – mesures de soutien aux entreprises affectées par la Covid-19 : liste des pièces à fournir

On en sait désormais sur les pièces à fournir par les entreprises pour bénéficier des mesures sociales prises le gouvernement de Talon pour faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de coronavirus.

Ces mesures sont destinées aux entreprises formelles, aux artisans et petits métiers de services de l’informel de même que les personnes vulnérables.

Il faut rappeler que 74.12 milliards a été débloquée, soit 63.38 milliards à verser aux entreprises formelles, 4.98 milliards de FCFA aux artisans et personnes exerçant de petits métiers et 5.76 milliards comme subvention de portée générale, qui s’applique à tous les citoyens sur les tarifs de l’électricité et d’eau