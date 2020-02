Bénin – Métier de la peinture dans l’Atacora : un secteur qui attire les jeunes de l’Atacora

Le métier de la peinture est un secteur qui a la particularité de faire le buzz au niveau de la couche juvénile du département de l’Atacora. Cet état de chose se remarque par le fort volume de jeunes qui mènent cette activité.

Le métier de la peinture, est un secteur qui embrasse en général les finitions, les embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.

Grace à cette activité, les peintres posent des revêtements muraux (papiers peints, tissus…). Ils arrivent aussi à poser des revêtements de sol (moquette, linoléum, …), des vitres, …. C’est en ces termes que s’est exprimé Cyprien Soukossi, peintre rencontré à Natitingou. Pour lui, le métier de la peinture est un métier noble, embellissant, et qui nourrit surtout son homme.

»Il m’arrive de faire des devis de 800 cent mille à des entreprises qui veulent qu’on leur badigeonne telle ou telle école en fin de construction. C’est le cas d’une école à Wansokou, dans la commune de Toucountouna. Ce métier est un métier qui, si on se donne comme cela se doit, nourrit son homme, et lui permet de s’épanouir», a-t-il poursuivi. Un autre peintre du nom de Jacques Ndimonte, fait savoir que le métier de peintre est un métier dans lequel, l’on peut faire beaucoup de très bonnes choses.

«Un peintre doit aimer ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est attrayant, ce qui est frappant, ce qui est attirant. Si non, il ne pourra pas montrer ses actions aux gens qui sont avec lui, que son travail le distingue des gens ordinaires. Quand vous rentrez dans la maison d’un peintre, vous devez remarquer que c’est un amoureux du beau. Sinon, il n’a pas encore l’amour de la peinture, car à travers la peinture, il devrait impacter positivement son environnement».

Le métier de la peinture est un métier qui est transversal, en mécanique, en soudure, en menuiserie, en maçonnerie, etc.., on a besoin de la peinture pour procéder à l’embellissement des choses, c’est à dire les véhicules, les motos, les murs, et toutes sortes d’instruments qui pourraient être embellis.

Si vous voulez rendre beau un véhicule; vous devez le peindre. C’est ce qui fait que le métier de la peinture est un métier sacré, un métier à part, qui est transversale aux autres métiers, a préciser N’cha Moise, membre du collectif des artisans et peintre de la cité de Nanto.

Nécessité de favoriser l’éclosion de cette activité

La peinture peut avoir divers aspects allant du mat au brillant et de la lisse au granulé. Ces nuances sont dues aux formules et au dosage des produits de base pour chaque peinture. Une panoplie de pigments, de charges et de liants vous permet d’obtenir sur mesure l’effet décoratif désiré, a affirmé, Jean Nkoueritche, peintre, rencontré à Natitingou.

Pour lui, si le gouvernement de la rupture et du nouveau départ peut faire en sorte que les produits qui contribuent à ce que les peintures soient jolies soient exonérées de douanes, ce serait un grand pas pour que le métier de la peinture puisse connaitre un autre renouveau au Bénin. Car, pour que la peinture soit de bonne qualité, il urge que les produits qui font que la peinture soit de qualité soient disponibles, a-t-il ajouté.

«Il a poursuivi en faisant savoir que certains produits de la peinture ne sont pas disponibles, ni accessibles aux peintres à cause de leur cherté; tout cela fait que la qualité des peintures n’est pas de grande classe, car le peintre ne peut utiliser que ce qui est à sa portée.»

Le métier de la peinture mérite un appui spécial de la part du gouvernement. Il faut qu’un plan spécial de développement de la filière peinture, soit réalisé pour que ce secteur puisse se porter mieux. Il faut qu’il y ait de grands groupes de peinture pour faciliter le développement de ce secteur dont l’importance n’est plus à démontrer» a fait savoir un autre peintre, du nom de Pierre Yoro, rencontré à Natitingou.

En tout cas, pour que ce secteur puisse faire des choses importantes, il est nécessaire qu’il soit appuyé convenablement. Espérons que ce secteur puisse bénéficier des aides et des appuis conséquents pour son développement.

Par Blaise TAMPOUNHOURO