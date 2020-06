Bénin : nutrition comme un moyen de prévention contre le coronavirus

L’association Nationale des communes du Bénin et le SP-CAN ( conseil de l’alimentation et de la nutrition) proposent la nutrition comme un moyen de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), le Maire Luc Sètondji ATROKPO a procédé ce Mardi 02 Mai 2020 à Lokossa, à l’ouverture d’un l’atelier de formation des chargés de Communication de plusieurs communes du Bénin sur la nutrition dans un contexte de pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Financé par la Banque Mondiale à travers le Projet de Nutrution et de Développement de la Petite Enfance, cet atelier de 3 jours vise à donner aux communicants territoriaux la vraie, et la bonne information relative non seulement à la pandémie du Covid-19 mais également à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire. Ce qui les outillera pour mieux informer les populations à la base.

«C’est une opportunité que nous offrons à nos communes pour les rendre aptes à donner la vraie et la bonne information aux populations sur ce virus dont le taux de létalité est très élevé» a déclaré le President de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo.

A noter que l’atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention signée entre l’ANCB et le Projet de Nutrition et de Développement de la Petite Enfance (PNDPE), financé par la Banque Mondiale, coordonné par le Secrétariat Permanent du Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (SP-CAN), et mis en œuvre par des ONG locales dans 48 communes réparties sur l’ensemble du territoire national.

Par Rachidatou AKOUGBE