Bénin – Obtention du quitus fiscal pour les communales : la DGI échange avec les partis politiques

La Direction générale des impôts (DGI) et les partis politiques ayant une existence légale ont eu des échanges les jeudi Obtention du quitus fiscal pour les communales : la DGI échange avec les partis politiques

La Direction générale des impôts (DGI) et les partis politiques ayant une existence légale ont eu des échanges les jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 à Cotonou. L’obtention du quitus fiscal, l’une des pièces maîtresses entrant dans la constitution de dossiers de candidature pour les élections communales et municipales, en était l’objet de ces rencontres.

Les deux jours d’échanges et de discussions ont permis aux cadres de la Direction générale des impôts de mettre les représentants des partis politiques au parfum des dispositions pour entrer en possession du quitus fiscal dans la cadre des prochaines élections communales et municipales.

Des échanges, il est à retenir que la DGI a mis en œuvre, un système adapté pour supporter la forte demande durant la période et a simplifié les procédures conformément à la volonté du chef de l’Etat.

Ainsi, les personnes désireuses d’entrer en possession du précieux sésame qui n’ont pas encore leur IFU peuvent le faire avec le numéro d’enregistrement de demande d’IFU.

Les quitus seront délivrés au fur et à mesure des demandes et une base de données sera transmise à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour vérification à la fin. Les demandeurs qui ont des numéros IFU antérieurs à 2008 devront les actualiser avec leur numéro de téléphone et adresse mail avant l’obtention du quitus fiscal.

De même, il est à noter que tous les potentiels candidats ayant leur numéro IFU se rendront sur le site www.quitus.impots.bj pour effectuer la demande. Les quitus fiscaux seront remis par parti politique à travers des mandataires désignés par chaque parti politiuque.

Une collecte de 5000 FCFA par demandeur devrait être faite pour frais de demande de quitus fiscal. L’obtention du quitus fiscal n’est pas subordonnée aux paiements des impôts dus par le demandeur, a-t-on retenu.

Par Falco VIGNON