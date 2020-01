Bénin : Patrice Talon nomme un opposant

Ce mercredi 08 janvier 2020, les membres du gouvernement ont tenu leur session hebdomadaire de Conseil des ministres. Plusieurs nominations ont été prononcées dont celle d’un opposant au régime de la rupture.

Le président de la République, Patrice Talon vient de faire appel à l’opposition. Membre du parti politique Force cauris pour le développement du Bénin (FcdB) qui se réclame de l’opposition constructive, Fred Houénou a été nommé Conseiller technique aux actions stratégiques au Ministère de la Communication et de la poste. Cette nomination est intervenue à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 08 janvier 2020.

A travers cet acte, le Chef de l’Etat Patrice Talon prouve ainsi sa bonne foi et sa disponibilité à travailler avec tous les Béninois pour l’émergence du pays quelque soit leur appartenance politique. Cela témoigne aussi de l’engagement du pouvoir de la rupture pour la promotion de la jeunesse. Politologue et Consutant sur les questions de jeunesse et d’intégration sous régionale, le tout nouveau Conseiller Fred Houénou prend part activement à l’animation de la vie politique.

Il faut rappeler qu’il avait occupé sous le régime précédent, plusieurs postes de responsabilités notamment Conseiller à la jeunesse de l’ex-Chef de l’Etat, Boni Yayi et Directeur de l’information et du pré-archivage (Dip) au Ministère de l’Energie, des recherches pétrolières et minières, de l’eau et du développement des énergies renouvelables. Ainsi, il saura mettre ses compétences et ses expériences au profit de son nouveau poste au Ministère de la communication.