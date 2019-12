Bénin : Patrice Talon souhaite joyeux Noël à tous

Le président Patrice Talon, à l’occasion de la célébration de la fête de Noël ce mercredi 25 décembre 2019, a eu une pensée à l’endroit de tout le peuple béninois notamment aux enfants.

Sur sa page Facebook, le Chef d’Etat béninois a souhaité une bonne fête de la Nativité à tout le monde. «Mon gouvernement se joint à moi pour souhaiter à toutes et à tous, et plus particulièrement à nos enfants, une joyeuse fête de Noël», a écrit le président Patrice Talon sur sa page Facebook.