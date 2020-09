Bénin : plus de 6000 sinistrés et plusieurs décès dans le septentrion

Les inondations dictent leur loi dans le nord Bénin. Plusieurs habitants ont été déplacés et d’autres morts.

Une trentaine de décès et plus de 6000 personnes ont été déplacées suite à la crue des eaux dans les communes de Kandi, Karimama et de Malanville. Premier point fait par le directeur de l’Agence nationale de la protection civile (Anpc), Aristide Dagou, donne des frissons.

Les trois communes ont enregistré un total de 6869 sinistrés. «Nous avons six décès dûs directement aux inondations. Nous avons 23 décès liés à l’eau et des décès causés par les chavirements de barque, les accidents lors des pêches», a fait savoir Aristide Dagou.

Vivement que des actions préventives soient posées étant entendu que les eaux vont connaître une montée vertigineuse dans le septentrion. Elles peuvent descendre vers le sud selon les prévisions.