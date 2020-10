Bénin : point des dernières négociations Gouvernement/Syndicats

Au cours des négociations Gouvernement/Centrales syndicales, les secrétaires généraux ont mis un point d’honneur sur la nécessité de revenir sur la décision d’accorder 30 heures de cours aux aspirants.

Ce 29/09/2020, la Commission Nationale de Négociations et de Concertations gouvernement /centrales et confédérations syndicales a poursuivi la troisième journée des travaux sous la direction de son Président, le Ministre d’État, Abdoulaye Bio TCHANÉ.

Au début de la séance, le SG de la COSI, Noël CHADARE a, au nom d’un creuset de six (06) Centrales et Confédérations Syndicales, présenté une motion de procédure qui consiste à limiter le temps de parole à tous les participants.

Le SG Nagnini KASSA MAMPO de la CSTB a répliqué en disant qu’il n’est pas contre le principe, mais qu’il faut accorder la parole en tenant compte de l’existence des deux creusets à savoir le groupe des six (06) et la CSTB. Ainsi Il faut donc, a poursuivi le SG de la CSTB, accorder équitablement le temps de parole aux porte-paroles des deux creusets .

. Le Président de la commission, en réponse à cette motion, a estimé qu’il ne reconnaît aucun creuset à la table de négociations mais qu’il n’y a que des SG devant lui qu’il invite à la concision et la précision

dans leurs interventions.

En marge de l’ordre du jour la question relative à l’attribution inexplicable de 30 heures de cours par semaine aux enseignants aspirants a été abordée en urgence au début de la séance.

Ce qu’on peut retenir globalement du débat à ce sujet, est que tous les SG ont été contre cette décision anti pédagogique, inhumaine et arbitraire du gouvernement. Ainsi, le SG de la CSTB Nagnini KASSA MAMPO, pour ce qui le concerne, n’est pas allé par quatre chemins pour fustiger cette décision arbitraire du MERSTFP, KAKPO Mahougnon. Il a fait remarquer qu’il est inadmissible qu’on donne trente (30) heures de cours aux aspirants contre 18h ou 20h prévues par les textes. Il a fait observer aussi que ceux-ci sont payés à un salaire dérisoire de 80.000 à 114.000 francs par mois pendant neuf (09) mois sur douze (12).

Le SG KASSA MAMPO s’est aussi indigné du fait qu’on fasse des enseignants débutants, non expérimentés, des bivalents(un enseignant pour deux disciplines) dans un programme compliqué d’approche par compétence (APC) inadapté au contexte culturel béninois.

En réponse à toutes ces récriminations, le Ministre KAKPO Mahougnon, toujours dans sa posture d’humiliation des enseignants, tente de justifier cette cette injustifiable décision arbitraire en déclarant en substance qu’à l’une des évaluations organisées pour choisir les aspirants, notamment la première, le gouvernement a été obligé de racheter jusqu’à 03/20 de moyenne dans une matière (en Français par exemple), pour trouver d’enseignants à positionner.



Pour le ministre, quand on affecte 22 heures aux aspirants par semaine, ils utilisent le reste du temps pour aller prendre des heures de vacation ailleurs. On conclut alors qu’ils peuvent supporter jusqu’à 30 heures de cours sans problème par semaine. La bivalence est organisée pour palier l’insuffisance d’enseignants ajoute-t-il.

Voilà l’essentiel des propos tenus par le MESTFP au sujet des 30h de cours attribuées aux aspirants par semaine et de la bivalence.

Le SG Nagnini KASSA MAMAPO dit ne pas être surpris par cette réponse du Ministre et ajoute que ce ne sont pas les explications données par les responsables syndicaux qui vont amener le gouvernement à renoncer à l’application de cette décision arbitraire, étant entendu qu’il n’a d’ égard ni pour les enseignants ni pour les élèves et parents d’élèves et surtout qu’il ne sent aucune pression véritable venant des travailleurs pour le faire bouger.



Le SG Nagnini KASSA MAMPO, en supposant comme vraie la déclaration du Ministre à propos des rachats, s’est exclamé du fait qu’on prenne des gens inexpérimentés qui ont 03/20 de moyenne pour enseigner dans deux(02) différentes disciplines et qu’on leur attribue 30h de cours, alors qu’on vient de radier 305 enseignants qualifiés et très expérimentés dont plusieurs sont titulaires des diplômes professionnels (CEAP, CAP, CAPES, BAPES), pour cause de refus de valider l’arbitraire, la violation des textes régissant l’évaluation des enseignants. Il pose alors la question au gouvernement de savoir si, ce faisant, il vise la valorisation de la compétence ou la promotion de la médiocrité et l’assassinat complet de l’école béninoise.



Pour terminer, le SG de la CSTB informe toute l’assistance que face à la gravité de cette situation

la CSTB se doit d’informer les enseignants , les parents d’élèves et tout le pays de la décision du gouvernement de foncer, tête baissée et de ne vouloir régler aucun problème. Et que de ce point de vue, le gouvernement est prêt à enterrer l’école coloniale qui était déjà en agonie dans notre pays.

Le Ministre A. Bio TCHANE, après avoir tenté vainement de convaincre les représentants des travailleurs de la nécessité pour le Gouvernement de poursuivre cette réforme, lance le débat sur les revendications des travailleurs de la Santé.

Prenant la parole, le SG de la CSTB dira que pour l’essentiel, les problèmes du secteur n’ont pas trouvé de solutions. Ce tableau déjà sombre a été aggravé par la mauvaise gestion de la COVID-19 due au manque du matériel de protection mettant dans l’insécurité les agents de santé au travail qui se plaignent de la misère et de la vive tension qui pollue l’ambiance de travail dans tout le secteur.



Le SG de la CSTB déclare, après s’être renseigné auprès des agents de la santé que les masques de protection distribués et d’autres matériels de protection sont en nombre insuffisant dans la plupart des formations sanitaires du pays. Le SG dénonce l’organisation des mutations nationales en l’absence des partenaires sociaux et réclame l’arrêt de poursuites judiciaires pour délit d’opinion contre, le SG Adolphe HOUSSOU.

Le Ministre de la santé tante désespérément de montrer que tout va bien et que les centres de formations sanitaires sont suffisamment équipés en matériel de protection contre le covid 19. Il déclare que l’ambiance délétère dans le secteur de la santé est provoquée par la mise en oeuvre par le Gouvernement de certaines réformes que les travailleurs ont du mal à accepter.



Et pourtant, selon lui, les hôpitaux marchent bien aujourd’hui. Il estime qu’aucun agent n’est menacé et qu’à sa connaissance Adolphe Houssou ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire mais le ministre reconnaît quand même qu’il l’a limogé de son poste parce que, étant admis à la retraite qu’il était mal placé pour faire des dénonciations.



Le ministre reconnaît aussi qu’il a opéré des mutations sans la participation des responsables syndicaux de la santé en évoquant des raisons non convaincantes. Il ajoutera qu’il assume le fait d’avoir fait ces mutations en l’absence des syndicats.

Face à cette déclaration du Ministre dont le ton cache à peine ses sentiments de terreur sur les travailleurs, le SG de la CSTB lui a demandé pourquoi alors tous les SG de son secteur l’ont interpelé en boycottant, tous, des rencontres pour exiger l’arrêt des poursuites contre Adolphe HOUSSOU? Peut-on dire qu’avec les réformes tout va bien alors qu’au CNHU par exemple pour obtenir certains rendez vous dans plusieurs services comme la cardiologie et ailleurs où à cause du manque criard du personnel il faut attendre 04 à 06 mois ? Ne parlons pas des régions périphériques et reculées.

En résumé, ces sessions de concertations et de négociations collectives, comme nous l’avons annoncé dès le départ, constituent des marchés de dupe pour distraire les travailleurs et tromper les populations en laissant croire qu’on s’occupe des travailleurs. Ce sont des simulacres de négociations.



Quant à l’attitude du SG de la COSI-Bénin, Noël CHADARE,

qui a suggéré la limitation du temps d’intervention des participants, elle est inadmissible car, de tout le temps, c’est plutôt le gouvernement qui a toujours cherché à arracher la parole aux SG Confédéraux qui dénoncent l’arbitraire du gouvernement et la mauvaise gestion de tout le pays.



Ce sont notamment les SG successifs de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) qui ont souvent été victimes de ce traitement . Il n’est pas non plus surprenant que Noel CHADARE, érigé en porte-parole des six (06) autres Centrales et Confédérations, veuille que le Gouvernement limite le temps d’intervention parce que depuis un certain temps on sent qu’ils sont en symbiose avec ce gouvernement pour l’accompagner dans ses réformes assassines contre les travailleurs. La CSTB ne se laissera jamais faire. Elle invite les travailleurs à la vigilance.

Seule la lutte paie !

Cotonou, le mercredi 30 septembre 2020

La SGA CSTB Mathurine SOSSOUKPE .-