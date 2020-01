Bénin / Politique : Le Prd perd un soutien de taille

Le Parti du renouveau démocratique (Prd) de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji a enregistré une nouvelle démission.Suppléant de l’ex-Chef du parlement lors des élections législatives de 2015, le conseiller municipal Fabrice Agondanou n’est plus membre du parti du renouveau démocratique (Prd). A travers un courrier en date du 15 janvier 2020 adressé à Falilou Akadiri, Secrétaire général du parti, il dit avoir pris cette décision pour des raisons de convenance personnelle.«Membre du Prd depuis 1990, je laisse une merveilleuse et grande famille, des parents, des frères, des sœurs, des ami(e)s, et surtout un grand homme que j’ai toujours considéré comme un père, Me Adrien Houngbédji », peut-on lire dans le courrier. Par ailleurs, il souhaite plein succès et longue vie au parti dans l’animation de la vie publique du Bénin.A noter que cette démission intervient à quelques mois des élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain.